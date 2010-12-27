Конференция о благотворительности "Life Talks. Опыт, который меняет жизнь"

Может быть интересна тем, кто хочет или уже занимается благотворительностью и оказанием помощи другим людям.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы начать жертвовать деньги? Как помогать быстро и эффективно? Что происходит с вещами, когда вы отдаете их на благотворительность? На эти многие и другие вопросы ответят организатор, благотворительный фонд "Яркая жизнь", и спикеры первой открытой конференции о благотворительности. Они расскажут о ключевых принципах осознанного оказания помощи и ее эффективных методиках. В дальнейшем опыт можно будет использовать не только в Петербурге и Москве, но и других регионах.

Network-площадка позволит пообщаться с людьми, которые формируют благотворительную повестку. Возможно, в ходе конференции появятся совместные идеи и новые социально значимые проекты.

Модератором мероприятия выступит ведущий программ "Открытая студия" и "Утро на Пятом" на "Пятом канале" Роман Герасимов.

В большом зале конференция под названием "Вдохновение и мысли" пройдет для тех, кто хочет помогать или уже занимается этим. Параллельно в малом зале будет встретятся сотрудники и руководители благотворительных организаций и волонтеров.

Участники увидят выступления в трех форматах: Life Talks, в которой спикер расскажет свою историю, Publiс talk - панельная дискуссия нескольких экспертов и Workshop - обмен практическими навыками. Также будет представлен документальный фильм "Почему мы помогаем?", в нем снялись Александр Петров, Сергей Бурунов, Алексей Агранович, Катерина Гордеева, Анна Назарова, Николай Солодников, Владимир Варнава.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Место: Концертный зал "Колизей" (Невский, 100)

Фото: предоставлено организатором