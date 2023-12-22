Концерт "Шедевры мировой оперы"

В Российской национальной библиотеке на Фонтанке 13 апреля пройдет музыкальный вечер. Начало концерта в 17:00.Для зрителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают на музыкальный вечер "Шедевры мировой оперы". Он пройдет в Концертном зале Российской национальной библиотеки.

В мраморном зале для зрителей прозвучат арии и дуэты известнейших итальянских, французских, русских композиторов, в исполнении лучших голосов "Северной столицы".

В субботу, 13 апреля, для публики будут играть солисты оперных театров Санкт-Петербурга: Анна Бондарь (колоратурное сопрано); Валерия Белякова (меццо-сопрано); Артем Савченко (баритон); Мария Кустанович (фортепиано); Анна Михеева (художественное слово).

Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).

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