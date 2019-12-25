В Комздраве Петербурга рассказали о 23 новых жертвах коронавируса

В числе умерших оказались 10 мужчин и 13 женщин.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 23 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

В числе умерших оказались 10 мужчин в возрасте от 51 до 81 года и 13 женщин, которым было от 44 до 92 лет. Все пациенты скончались в мае-июне текущего года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признали двустороннюю пневмонию, обусловленную новой коронавирусной инфекцией.

Все умершие имели хронические заболевания, осложнившие течение основной болезни. Они страдали кардиосклерозом, атеросклерозом, сахарным диабетом, гепатитом, онкологией.

Ранее мы писали, что переболевшие COVID-19 петербуржцы сдали 70 литров плазмы.

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