Комитет по туризму Петербурга попал в рейтинг лучших в Европе руководящих советов по туризму

Петербургский туризм внесли в список финалистов в номинацию "Лучший в Европе руководящий Совет по туризму".

Комитет по развитию туризма Петербурга - впервые в списке финалистов в номинации "Лучший в Европе руководящий Совет по туризму".

Руководитель комитета Андрей Мушкарев сообщил, что успех в 2018 году - это результат работы в 2017 году. Тогда впервые была приняла отдельная государственная программа по развитию туризма в Санкт-Петербурге. В сентябре комитет выиграл право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2019 году.