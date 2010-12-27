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Комитет по туризму Петербурга попал в рейтинг лучших в Европе руководящих советов по туризму
Сегодня, 16:04
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Shdaria
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Комитет по туризму Петербурга попал в рейтинг лучших в Европе руководящих советов по туризму

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Петербургский туризм внесли в список финалистов в номинацию "Лучший в Европе руководящий Совет по туризму".

Комитет по развитию туризма Петербурга - впервые в списке финалистов в номинации "Лучший в Европе руководящий Совет по туризму". 

Руководитель комитета Андрей Мушкарев сообщил, что успех в 2018 году - это результат работы в 2017 году. Тогда впервые была приняла отдельная государственная программа по развитию туризма в Санкт-Петербурге. В сентябре комитет выиграл право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2019 году.

Такие значительные достижения не могли быть не отмечены мировым туристским сообществом

Андрей Мушкарев 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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