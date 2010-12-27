Комитет по развитию туризма подписал соглашение о взаимопонимании с Кореей

В Смольном представители сторон подписали взаимовыгодный меморандум.

Смольный подписал соглашение с московскими представителями Национальной организации Туризма Кореи о взаимном сотрудничестве. Меморандум подтвержден чиновниками Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Как отмечает "Город+", подписи под документом поставили генеральный директор петербургского АО "Агентство медицинского туризма" Владимир Спирин и директор МОНОТК Канг Намгю. Политики и предприниматели двух стран планируют развивать отношения в экономической, культурной, гуманитарных сфер жизни, а также увеличивать потоки иностранных туристов в обе страны. Особое внимание будет уделено отрасли медицинского туризма, продвижению услуг и логистике.

Фото: Piter.tv