Комитет по печати получил судебный иск за постановление о незаконной рекламе

Чиновники будут обосновывать в инстанции легальность постановления об административной ответственности.

Компания "Мегафон Ритейл" обратилась в Арбитражный суд Петербурга. В суде организация оспорит постановления Комитета по печати и взаимодействию со СМИ о привлечении компании, предоставляющей услуги мобильной связи, к административной ответственности.

Ранее, сотрудники СПбГКУ "Городская реклама и информация" нашли нарушения в размещенных на проспекте Большевиков, 19 рекламных конструкциях. Комитет по печати начал проверку, по результатам которой вынес два постановления. Ответственную за выявленный инцидент организацию вязали выплатить штраф. Представителей компании признал виновной в нарушении закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Компания считает выдвинутые обвинения необоснованными. В суде юристы "Мегафона" надеются доказать свою правоту.

Фото: Piter.tv