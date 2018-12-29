Комитет по городскому хозяйству Выборга проверил состояние кровель городских домов

Зафиксированы факты наличия наледи на кровлях, а также сосулек и снега.

Комитетом по городскому хозяйству администрации Выборгского района проведена внеплановая проверка состояния кровель домов Выборга. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалистами обследованы дома в старой части города по ул. Крепостной, ул. Выборгской, ул. Сторожевая Башня, пр. Суворова, пр. Ленина, Ленинградский пр., ул. Северная, б. Кутузова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Майорова, ул. Стрелковая, ул. Кривоносова.

Зафиксированы факты наличия наледи на кровлях, а также сосулек и снега.

По итогам проверки комитетом по городскому хозяйству направлены предписания в адрес управляющих организаций: АО "Выборгтеплоэнерго", ООО "Энергопроект-М", ООО "УК Терем", ТСЖ "Терем", ТСЖ "Южный микрорайон", ООО "УО Ответственность".

Рекомендовано провести работы по очистке крыш от снега и наледи, а также установить ограждения на опасных участках.

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России 27.09. 2003 г., № 170, организации по обслуживанию жилфонда, обязаны по мере необходимости выполнять работы по очистке кровель многоквартирных домов, козырьков, карнизов от снега, снежных масс, наледи и сосулек, выставлять ограждения на опасных участках, производить своевременную очистку тротуаров придомовой территории и вывоз снега.

Просьба к жителям города обращать внимание на установленные ограждения и опасные участки.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: паблик ВКонтакте "Интересный Выборг"