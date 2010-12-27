ФАС нашел нарушения в работе комитета имущественных отношений

Петербургский УФАС вынес предупреждение комитету имущественных отношений из-за жалобы предприятия, строящего опоры для оборудования сотовых операторов.

Комитет имущественных отношений Смольного получил предупреждение от антимонопольной службы Петербурга. Поводом для проверки работы ведомства стала жалоба от компании, возводящей сотовые вышки.

В апреле 2017 года предприятие обратилось в комитет с заявлением об использовании государственных земель для установки опоры связи. Но через пять месяцев они получили отказ. При этом КИО сослался на отсутствие городского нормативного правового акта, регулирующего условия размещения подобных объектов. Аналогичное заявление подавали и в мае. Но ответа на него получено не было.

Всего за 2017 год в комитет выдал 37 решений об отказе в использовании земельных участков для размещения сооружений связи. При этом некоторые фирмы все-таки получили разрешение.

УФАС постановил, что КИО должен рассмотреть заявление организации до 30 января следующего года.