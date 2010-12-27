Комедия "Здрасьте, я Ваша тетя!"

14 октября музыкальная комедия О. Фельцмана «Здрасьте, я Ваша тётя!»

На какие только хитрости не идут влюблённые герои, если на их пути стоит преграда! Переодеть приятеля в женское платье и выдать его за тётушку-миллионершу из Бразилии? Пожалуйста! Закрыть глаза на то, что в подложную миллионершу влюбляется собственный отец? А почему бы и нет? Однако это вовсе не означает, что мнимые и настоящие племянники беспринципны…

В решающий момент, как и положено в «старой доброй оперетте», всё станет на свои места!

История молодого человека, выдавшего себя за вдову-миллионершу, без малого 125 лет! Сочинил ее английский драматург Брандон Томас. Пьеса переведена на многие языки мира и до сих пор ставится в целом ряде стран, неоднократно воплощаясь и на театральных подмостках, и в кинематографе. Секрет её успеха прост: нет ничего смешнее, чем мужчина, переодетый женщиной, который кокетничая и ежеминутно поправляя детали туалета, не забывает при этом браво «тяпнуть» рюмочку.

Герои этой легкой и остроумной музыкальной комедии – студенты. Они еще очень молоды, и, наверное, поэтому самым важным в их жизни становится вовсе не погоня за наследством богатой тетушки из Бразилии, а настоящая, искренняя, вдохновляющая любовь, ради которой они способны на любую безумную авантюру, и которая становится причиной всех событий и происшествий. «Всё из-за любви! Ради любви! Во имя любви!» - говорят молодые герои спектакля Эрик, Чарли и Бабс.

Действие спектакля происходит в Англии. В гости к Чарли собирается приехать тётушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Приятели решают пригласить девушек, в которых они влюблены, на завтрак по случаю ее приезда. Но от тёти приходит известие о

задержке, а благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Приятелям приходится прибегнуть к помощи друга Бабса, который и сыграет роль так некстати задерживающейся тётушки. И всё было бы хорошо, если бы сначала на вечеринку не прибыл разорившийся отец Эрика, бравый полковник Френсис Чесней, вознамерившийся жениться на вдове-миллионерше, а потом и опекун девушек прокурор Спетлайг, которому также весьма импонирует донна Люция. И, конечно, в разгар событий появляется сама донна Д’Альвадорес с воспитанницей, решившая сделать сюрприз своему племяннику.

Музыка написана известным советским композитором Оскаром Фельцманом. Аранжировки под джазовое ретро, вокальные и хореографические номера в стилистике эстрадного шоу, музыкальные кульминации сюжетно-смысловых эпизодов – все это превращает хрестоматийную постановку в искрометное музыкальное действо.

Внезапные повороты сюжета, яркие характеры дают возможность зрителям с восторгом смотреть, а артистам с наслаждением играть этот спектакль.

Режиссер – Галина Тарасова. Художник - Борис Анушин. Балетмейстер – Дмитрий Устюжанин.

Начало в 19.00.

Дом Культуры им. В. А. Шелгунова (ул. Шамшева, д. 8)

12+

Цена билетов от 500 р.