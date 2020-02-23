Команда звёзд обыграла сборную РФ и выиграла Кубок легенд

Матч омрачили два скандальных случая.

Ветераны сборной России проиграли сборной звезд мира в финальном матче Кубка легенд. Отечественные футболисты уступили со счетом 6:5.

Игроки из РФ впервые не смогли выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира. Матч омрачил не только этот факт, но и два скандальных случая. Во время игры судья Александра Пономарева показала красные карточки за разговоры Йосси Бенаюну и Йону-Арне Риисе. После этого иностранные игроки отказались продолжать играть при счете 4:4.

Через десять минут они вновь вернулись и команды забили еще по три меча на двоих установив итоговый счет. Однако судья не дала свисток и уже праздновавшие победу гости пропустили гол в свои ворота. Пенальти иностранцы бить отказались и в конце концов был установлен итоговый счет 6:5.

В составе сборной России хет-триком отличился Денис Колодин, а также по голу забили Дмитрий Аленичев, Константин Головской. В составе гостей забили Хавьер Савиола, Вильям Галлас, Кристиан Дзаккардо, Андрей Воронин и Ивица Олич, оформивший дубль.