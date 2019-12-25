Студенты Ленобласти завоевала три медали на "Студенческой Весне"

На прошлой неделе прошел юбилейный тридцатый фестиваль "Российская Студенческая Весна". Команда творческих студентов Ленобласти привезла три медали – два серебра и один спецприз.
В комитете по образованию региона отметили, что команда участвует в фестивале пять лет подряд и каждый раз возвращается домой не с пустыми руками.
Юбилейный фестиваль в этом году стал рекордным за историю своего существования: участие приняли около 5 тыс. студентов из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники соревнуются в вокале, игре на музыкальных инструментах, танцах, театральном искусстве, журналистике, моде и многом другом.
Фото: пресс-служба комитета образования Ленинградской области
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