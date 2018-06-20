Когда в Выборге начнется ремонт дорог?

Редакция "Piter.TV" выяснила, когда начнется ремонт в Выборге.

Весной вместе со снегом в России традиционно сходит асфальт. В этом году зима была особенно снежной, поэтому разбитых дорог стало больше. Редакция "Piter.TV" выясняла, когда начнется ремонт в Выборге.

Рассказываем, что выяснили.

Раньше всех начнется ремонт дорог, которые были отремонтированы в предыдущие годы.

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, по поручению заместителя главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко, дорожный комитет взял в этом году под особый контроль гарантийные дороги. Их в Выборге много: 54.

Претензионная работа началась с марта. Всем дорожным фирмам, которые несут гарантийные обязательства, были направлены уведомления о проведении комиссионного осмотра. После совместного осмотра сформированы списки дефектов, которые дорожные фирмы обязались устранить и по которым возникли разногласия.

Тут нужно немного пояснить: все знают, что на ремонт дорог, как и на любую другую услугу, действует гарантия. Но не дефекты признаются подпадающими под гарантийные. Как и с любым товаром, покупателю нужно не только заявить о выявленных в процессе эксплуатации дефектах, но и пройти экспертизу, после которой нередко выясняется, что случай не является гарантийным.

Так и с дорогами: если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то подрядчик, в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан их устранить за свой счет. Дорожники, естественно, стремятся обосновать, что выявленные дефекты не подпадают под гарантийный случай. В случае несогласия заказчик работ (администрация муниципального образования) может обращаться в суд и уже там доказывать свое видение ситуации.

В Выборгском районе претензионная работа ведется.

Наличие выявленных недостатков фиксируются двусторонним актом подрядчика и заказчика. Прошел ряд переговоров с руководителями дорожных организаций. На одном из последних совещаний представители дорожных фирм подтвердили согласие устранить выявленные дефекты, по которым не возникли разногласия.

Председатель дорожного комитета администрации Выборгского района Сергей Петров поставил перед дорожниками конкретные сроки: за 30 дней после открытия асфальтовых заводов все проблемные места должны быть ликвидированы.

Ориентировочно, асфальтовые заводы в Ленобласти начнут работу с 15 апреля, что означает, что с этой даты дорожные фирмы смогут приступить к восстановлению асфальтового покрытия на дорогах Выборга.

По остальным дорогам, на которые не распространяются гарантийные обязательства, ямы устраняются круглогодично. Все время до начала основного ремонта ООО "РАСЭМ" проводит поддерживающий ремонт. Отдельного финансирования на эти мероприятия не выделяются: работы проводятся в рамках исполнения действующего муниципального контракта по содержанию городских дорог.

В частности, в марте, ямы закрыли на Одесском переулке, улицах Садовой, Сухова, Батарейной, Выборгской, Южный Вал, Кривоносова, Ильинской, Гагарина, Рубежной, Некрасова, Кеппа, Ленинградском проспекте, а также Крепостном и Радужном мостах. Работы будут продолжены в апреле и в последующие месяцы, вплоть до начала основного ремонта.

Ямочный ремонт должен начаться в мае. Конкурсные процедуры уже объявлены. В целом предстоит уложить 10 000 кв. метров асфальта.

Капитальный дорожный ремонт в Выборге пройдет летом. Дорожный комитет администрации Выборгского района сообщает, что дорожным фирмам будет предоставлена возможность приступить к работам как можно раньше.

В частности, возможность приступить к капитальному ремонту ул. Уральская, ул. Октябрьская, ул. Михайловская у дорожных фирм откроется с середины мая. Дорожный комитет администрации Выборгского района пояснил, что все конкурсные процедуры и иные подготовительные мероприятия по этим объектам завершатся к 15 мая. В контрактные условия прописано требование к исполнителям: выполнить дорожный ремонт в срок до 1 августа.

Помимо этого в списке на капремонт – еще ряд улиц.

Некоторые из них в последнее время особенно на слуху из-за неудовлетворительного состояния. В частности: ул. Западная, ул. Весенний поток и другие.

В этом году очень актуален ремонт ул. Западной. Проект был разработан в 2013 году, получил положительную экспертную оценку. С этого периода администрация Выборгского района ежегодно обращалась в правительство Ленинградской области с просьбой о софинансировании и включении в план работ. В 2019 году, после закрытия железнодорожного переезда, который ведет в поселок Кирова, весь автомобильный поток пошел по ул. Западной. Поэтому на протяжении последних месяцев особенно тщательно совместно с правительством Ленинградской области администрация Выборгского района вела переговоры о необходимости ремонта. Определенные договоренности достигнуты в начале апреля. Ремонт ул. Западной пройдет в текущем году за счет средств муниципального бюджета. В мае будет объявлена конкурсная процедура с условием завершения работ к октябрю текущего года. Заявка на ремонт ул. Весенний поток подтверждена правительством Ленинградской области. Эту улицу также отремонтируют в текущем году. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Резюме: дорожный ремонт в Выборге должен начаться в апреле и завершиться в октябре. Он пройдет поэтапно: сначала гарантийный, затем – ямочный и основной (капитальный). Сроки исполнения муниципальных контрактов зависят от исполнительности дорожных фирм.

Автор: Анна Литик

Фото: Александр Алабушев