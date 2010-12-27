Когда в Бесс вселился Бес, а Стюарт - совсем не стюардесса

В этом году исполняется 485 лет со дня рождения и 415 лет со дня смерти королевы Елизаветы I Английской (за ней закрепилось также имя "Доброй королевы Бесс"). Ее конфликт с королевой Марией Стюарт закончился плачевно для последней: Марии отрубили голову. В петербургском театре «Балтийский дом» идет спектакль "Ваша сестра и пленница Мария Стюарт" (по пьесе Людмилы Разумовской).

Современной молодежи нужно долго объяснять, кто такая Мария Стюарт. Созвучие ее фамилии СТЮАРТ с профессией "СТЮАРДесса" вводит молодежь в ступор. Между тем, Мария Стюарт никогда не летала на самолетах стюардессой, жила в XVI веке и конфликтовала со своей сводной сестрой Елизаветой. Собственно, об этом конфликте и написана пьеса Людмилы Разумовской, которую поставили в "Балтийском доме".

Первое действие разворачивается во дворе королевы Марии Стюарт (актриса Инна Волгина). Мария - отчаянно, до истерики, истошных криков влюблена в Джеймса Босуэла (актер Андрей Родимов). Она кидается из крайности в крайность. То по-матерински тепло, то со злостью относится к своему инфантильному мужу (актер Андрей Архипов). Добивается его смерти, которая показана символически: актер выкатывается из красного полотна, которое остается "дорожкой крови". Пытается выгораживать любовника, причастного к убийству короля. Бежит из Шотландии и попадает в заключение к своей сестре. Ох, знала бы она, что ничего хорошего от сестры она не получит!

Второе действие проходит во дворе королевы Елизаветы (заслуженная артистка России Ирина Конопацкая). У этой - куча "любовников", которым она, по преданию, отказывала в интимной близости, за что ее прозвали королевой-девственницей. Любовники пытаются остаться в фаворе, но у них ничего не получается. Норфолк (актер Андрей Тенетко) стремится поддакивать королеве, но ее это не устраивает - и он отправляется на эшафот. Нортумберленд (актер Андрей Архипов) не проходит испытаний на верность. Есть проблемы у Лестера (актер Андрей Родимов). Елизавета хитра, коварна, амбициозна. Хочет любить мужчин, а получается только их казнить. Потому что никому из мужчин верить нельзя? А ей самой разве можно верить?

Красной нитью в ее диалогах проходит тема ненависти к Марии Стюарт. Да, так бывает, что сестры ненавидят друг друга. Да, в семье между женщинами бывает зависть, обида. Но Елизавета хочет не просто победить Марию, она хочет ее уничтожить. Мягкосердечными такие отношения не назовешь!

Любители аллюзий найдут в словах королевы Елизаветы много отсылок к сегодняшнему дню. Елизавета не берет на себя смелость предстать убийцей сестры: она предпочитает это делать руками "справедливого" суда. Те зрители, кто считает современную российскую судебную систему далекой от идеала — получат истинное удовольствие от лицемерных пассажей Елизаветы про "независимость" суда. Ну а те, кто ни о чем подобном не задумывается, смогут просто охать по поводу коварства королевы, которая сама для себя строит моральные приципы и которой никто не указ. А поскольку монарх в этом государстве не ограничен (кто-то из зрителей назвал Елизавету "Сталиным в юбке), то и под репрессии может попасть каждый.

Особо можно отметить сценографию и костюмы от Ирины Бирули. Это действительно отличная костюмная драма. Стулья с высокими спинками, висящие на стенах шкуры и платья, изящная клетка с воображаемой птицей, массивные столы (на которых герои танцуют, занимаются любовью, подписывают смертные приговоры) - создают атмосферу тех времен.

Художник по свету Константин Удовиченко постарался представить удивительную палитру сочетаний голубого, белого, красного цветов, выразительно окрашивая в индивидуальные гаммы мизансцены.

Королеву Елизавету современники называли "Доброй королевой Бесс". В спектакле в Бесс явно вселился бес. Зловещий мир беззакония, своеволия, волюнтаризма должен быть кем-то приведен в порядок. В конце спектакля героини читают молитвы. Может, в этом и есть их спасение.

Автор: Родион Чепалов

Фото: Балтийским дом