Стало известно, когда выйдет седьмой сезон сериала "Склифосовский"

В новой части появится Гоша Куценко.

Склифосовский седьмой сезон

Актеры сериала "Склифосовский" рассказали, когда стартует седьмой сезон. Напомним, съемки новой части стартовали в июле 2018 года и недавно подошли к концу. Уже в начале следующей недели, 18 февраля, зрители смогут увидеть продолжение полюбившегося сериала. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что в седьмом сезоне сериала зрителей ждут новые повороты в сюжете и интересные истории из будней неотложки. В частности, в сериале появится новый герой - нейрохирург Александр Поляков. Его сыграет актер Гоша Куценко.

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Место "прописки" многосерийного фильма все то же – телеканал "Россия". Начало в 21:00.

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Видео: Instagram / maximaverin