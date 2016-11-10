День полиции 2017: прикольные поздравления в стихах

Поздравляю с днём полиции!

Желаю не сдавать позиции,

Быть для всех примером,

Настоящим офицером,

Желаю все глухари раскрыть,

Не растерять с годами прыть,

Быть всегда на высоте,

Успевать всегда, везде.

С днем полиции сегодня, поздравляю я тебя,

И желаю, чтоб рабата проходила на ура.

Чтобы не было разбоев, перестрелок, грабежей,

Чтоб никто не обежал бы стариков и малышей.

Чтоб страна лишь процветала, ей гордились мы всегда,

И на службе чтоб с тобою были верные друзья.