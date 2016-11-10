День полиции 2017: прикольные поздравления в стихах

Каждый год 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник День полиции, который посвящен всем сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации. Отметим, что большинство сотрудников – это люди, честно исполняющие свои обязанности, их рабочий день может длится сутками, а оперативные действия нередко связаны с риском для жизни. Однако в этот день также принимают поздравления бывшие сотрудники органов внутренних дел и будущие, нынешние курсанты Высшей школы милиции.
Поздравления в стихах с Днем полиции
С Днем полиции сердечно
Поздравляю я тебя!
Труд твой важен бесконечно,
Пусть хранит тебя судьба.
Будут пусть успехи рядом,
Дома мир царит, покой.
Ангел пусть незримым взглядом
Сберегает твой покой.
С Днем полиции сердечно поздравляем.
Пусть карьера только вверх идет,
Не дает скучать и вдохновляет,
Будут уваженье и почет.
Хулиганы все уйдут бесследно,
На погонах звезды заблестят.
Пусть начальник будет не зловредный,
А коллеги только веселят!
Пусть бумажник зелень заполняет,
Чтоб деньжат не мерить, не считать,
Жизнь всегда смеяться заставляет,
Дарит позитив и благодать!
Сегодня вам не спится,
А впрочем, как всегда.
В полиции не дремлют,
Ведь служба так трудна.
Желаем вам успехов,
Заслуженных наград,
Семейного уюта
И меньше всех преград.
О службе, что очень трудна и опасна,
Немало уж спето и много написано.
Гражданским всегда недостаточно ясно,
Что труд титанический это поистине.
Желаю тебе, представитель милиции,
Чтоб в жизни удача не покидала.
Почета, медалей, карьерных амбиций.
И чтоб дослужился ты до генерала!
На страже порядка, всегда в напряжении.
Жизнь полицейских не так уж легка.
И разные случаи при исполнении
У них происходят, наверняка.
Желаем вам силы, успеха, отваги,
И разбираться в законах юстиции.
Сегодня спешим вас от сердца поздравить
С торжественным Днем российской полиции!
Поздравляю с днём полиции!
Желаю не сдавать позиции,
Быть для всех примером,
Настоящим офицером,
Желаю все глухари раскрыть,
Не растерять с годами прыть,
Быть всегда на высоте,
Успевать всегда, везде.
С днем полиции сегодня, поздравляю я тебя,
И желаю, чтоб рабата проходила на ура.
Чтобы не было разбоев, перестрелок, грабежей,
Чтоб никто не обежал бы стариков и малышей.
Чтоб страна лишь процветала, ей гордились мы всегда,
И на службе чтоб с тобою были верные друзья.
Пусть звезды на погоны упадут
Преступники пусть паиньками станут,
Спасибо вам за ваш нелегкий труд.
Для нас всегда вы - совесть, честь, охрана.
Пусть ценят, любят, уважают вас,
Слегка боятся (это тоже нужно)
Вас с Днем полиции поздравим мы сейчас
Спасибо вам за доблестную службу.
День полиции сегодня,
День блюстителей порядка.
Я от всей души желаю,
Чтоб у Вас все было "гладко":
Пусть преступники боятся,
Обходят беды стороной,
Дома пусть и на работе
У Вас всегда царит покой.
Всех служителей порядка,
Полицейских сей страны,
Мы сегодня поздравляем
И желаем от души,
Чтоб преступность понижалась,
А зарплата повышалась.
В гору, чтобы шли дела,
Чтоб труд ценили ваш всегда.
На работе уважения,
И конечно повышения.
Ну а дома - понимания,
Любви, заботы и внимания.
С Днём полиции российской -
С праздником всех храбрецов,
Кто знаком с угрозой близко,
Знает кто врагов в лицо.
Вам желаем сил безмерных,
Мира, счастья, светлых дней.
В семьях тёплой атмосферы,
Больше преданных друзей.
Дней рабочих без эксцессов,
Мыслей лёгких, добрых слов.
Чтобы шли по жизни с песней!
Полных всем вам кошельков!
Фото: "ВК" - "Министерство внутренних дел Российской Федерации"
Стихи: сайт "Поздравок"