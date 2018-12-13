Ко Дню Победы в Выборге прошел автопробег "Дорогами Победы"

Колонна раритетных машин "Урал" и ГАЗ,в сопровождении современных легковых автомобилей, прошла от братского захоронения "4-й км Ленинградского шоссе", по центральным улицам Выборга, до мемориала "Южное кладбище".

Факел от выборгского "Вечного огня" доставлен в Санкт-Петербург для воссоединения "Вечных огней" городов-героев и городов воинской славы Северо-Запада Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В честь 74 годовщины Великой Победы прошел автопробег "Дорогами Победы".

Колонна раритетных машин "Урал" и ГАЗ,в сопровождении современных легковых автомобилей, прошла от братского захоронения "4-й км Ленинградского шоссе", по центральным улицам Выборга, до мемориала "Южное кладбище".

Здесь участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны героев и зажгли факел, который был доставлен в Санкт-Петербург.

Отметим, что автопробег "Дорогами Победы" является частью большой международной общественной акции, посвященной победе народов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она проходит ежегодно в разных форматах, с 2010 г. Акция ориентирована на привлечение внимания общественности к истории великого подвига народов. В Выборге контролем над проведением мероприятия занялась администрация МО "Выборгский район" ЛО.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО