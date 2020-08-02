Клип Little Big стал самым популярным видео "Евровидения" всех времен

Ролик россиян посмотрели почти 150 млн раз.

Клип российской группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидение, установила рекорд по просмотрам на официальном YouTube-канале конкурса.

С момента публикации ролик наших соотечественников посмотрело 138 млн человек. "Uno" уже собрал 2,4 млн лайков в противовес 189 тыс. дизлайков. Под роликом оставили свои комментарии 242 тыс. человек.

Предыдущий рекорд принадлежал клипу "Toy" израильской исполнительницы Нет ты. Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров. На третьем месте расположилась немецкая певица Лена со своим клипом "Satellite".

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest