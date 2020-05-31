Клинту Иствуду исполнилось 90 лет

Последней на данный момент работой знаменитости стал фильм "Наркокурьер" 2018 года.

В субботу, 31 мая, свое 90-летие отмечает знаменитый голливудский актер Клинт Иствуд.

Он получил широкую известность в прошлом веке за свои роли вестернах. Больше всего зрители запомнили его по съемкам в "долларовой" трилогии Серджио Леоне, в которую вошли фильмы "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и ""Хороший, плохой, злой". Позднее Иствуд закрепил свой успех уже в качестве режиссера, сняв такие ленты, как "Непрощенный", "Гран Торино" и "Малышка на миллион".

Иствуд является пятикратными обладателем премии "Оскар" и "Золотой глобус". В его активе также есть несколько премий BAFTA и "Сезар", а также многочисленные награды ведущих кинофестивалей мира.

Видео: YouTube / TheEllenShow