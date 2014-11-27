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Кличко вышел на сцену и исполнил песню со своими "афоризмами"

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Песня "Однажды я стану мэром" стала очень популярной на родине политика.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на сцене вместе с группой "Карта свiту" и исполнил песню "Однажды я стану мэром", в которой встречаются его цитаты. Ролик с концерта появился в социальных сетях. 

Это произошло
- написал в описании к видео солист группы Иван Марунич.

После релиза композиция "Однажды я стану мэром" стала очень популярной на Украине и попала в топ лучших новинок Apple Music. В песне на украинском языке можно услышать такие знаменитые фразы Кличко, как "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть" и другие. 

Напомним, что в ноябре 2020 года Кличко выпустил сборник своих цитат "Кто не слышал, тот увидит".

Видео: Instagram / @ivan.marunych

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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