Эпик-фэйл: китаец случайно избил напарника при попытке ограбления

В Сети появилось видео с неудавшимся ограблением китайского магазина.

В Интернете набирает популярность китайское видео с неудавшимся ограблением. Двое мошенников ночью попытались незаметно пробраться в заведение и забрать выручку. Однако, планам злоумышленников не удалось осуществиться. Причиной всему стала неловкость воров. Ролик стал набирать просмотры после публикации в паблике МDK.

Криминальную ситуацию запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на стене дома. Двое в куртках кинули во входную дверь кирпичами, чтобы разбить стекло. Один из разбойников промахнулся и попал тяжелым предметом по своему напарнику. Пострадавший поучил травму головы. От неожиданности жертва упала плашмя на асфальт. Ему потребовалась экстренная помощь.

