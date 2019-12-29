Китай попросил прекратить проверять китайских туристов в московском транспорте

Посольство Китайской Народной республики в России попросило прекратить проверку китайских туристов в транспорте в Москве. Представители КНР считают, что такой подход дискриминирует китайских граждан.

Китайских туристов проверяли в московском транспорте в связи с профилактикой коронавируса.

"Такой практики нет ни в одной стране мира" – заявили в посольстве Китая.

Там призвали призвал не портить такими образом "дружественных двухсторонние отношения".

До этого 20 граждан Китая ушли из гостиницы, где им было предписано находиться на карантине. После они отправились на экскурсию по Москве. 20 февраля их остановили при входе на станцию метро "Новослободская". За туристами приехала скорая, но они сбежали от врачей на экскурсионном автобусе.