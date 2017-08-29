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Киркоров разозлился на своего двойника

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В Сети появился опасный хулиган, который выдает себя за Короля эстрады

В Интернете появился двойник Филиппа Киркорова - Кирилл Приколов. Поклонники певца не сразу догадались, что Филипп и Кирилл - один и тот же человек. Просто Король эстрады решил разыграть своих подписчиков. 

"В сети появился особо опасный плут, матерщинник и хулиган, выдающий себя за меня. Посмотрите это отвратительно хулиганское видео, которое он выложил. Разве там есть какое-то сходство со мной?! Терпеть подобные провокации я не намерен. Готовлю обращение в соответствующие органы по поводу этого афериста. Внимательно следите за выходками этого отморозка и сообщайте мне о всех его безобразия в комментарии. Вместе мы сможем вывести его на чистую воду!" - написал поп-исполнитель на своей страничке в Instagram.

Пока что на странице Кирилла Приколова только одно видео, на котором он грабит на улице прохожего, а затем угоняет машину. 

 

 

 

 

Фото: 
Instagram: kirillprikolov

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России Культура Новости шоу-бизнеса

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