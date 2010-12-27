Вместо 500 тысяч отдали 500 рублей: москвич подал в суд на игровые лотереи.

Житель Домодедово Галуст Хачатрян подал в суд на букмекерскую контору, в которой он выиграл 500 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Nation News". Москвич требует от игорного заведения свой выигрыш, который они выдавать отказались, а также выплату за моральный ущерб.

В феврале этого года Галуст Хачатрян выиграл 500 тысяч рублей в одном из игровых автоматов в Домодедово. Суть игры была простая: угадать цифры шаров, которые выкатываются на экране. Если поставить 100 рублей и угадать три цифры, то победитель получал 3800 рублей. Именно столько и выиграл Галуст с третьей попытки. Далее он решил играть дальше.

Цели проигрывать все в ноль не было, думал, что округлю до 3000 и остановлюсь. Решил рискнуть и поставил 500 рублей на комбинацию из 7 цифр. Шары выкатываются, и я вижу совпадения, первый выигрыш, помню, высветился 7500. Потом вдруг совпали все цифры и сразу высветилось 500 тысяч!

- рассказал Хачатрян.

Выигранные деньги можно было списать со специальной карты, которую заведение давало каждому гостю. Когда Галуст обратился с карточкой к служащим заведения, на ней вдруг оказалось всего 500 рублей. Тогда Хачатрян решил подать в суд на букмекерскую контору, чтобы они не смели обманывать других.

Адвокат считает, что я имею полное право не только на выигрыш, но и на возмещение морального ущерба. А по-хорошему, надо закрывать всю сеть этих заведений, раз с нами так поступают. Мы им носим деньги, а наши выигрыши они считают "технической ошибкой"

- рассказал Хачатрян.

Напомним, что азартные игры в России запрещены с 2009 года везде. Играть в рулетку можно только в специальных зонах. Однако казино и игровые автоматы продолжают активно продвигаться в Интернете, иные маскируются под букмекерские конторы. Их деятельность пока разрешена.