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Киноночь Мартина Скорсезе в "Люмьер-Холле"
Вчера, 23:55
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Киноночь Мартина Скорсезе в "Люмьер-Холле"

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Три фильма американского режиссера с участие Леонардо ди Каприо.

Ночи кино в "Люмьер-Холле" - это показ трех выдающихся фильмов в мультимедийной зале. Зрители могут прилечь на удобные пуфики и погрузиться в фильм на большом экране. Организаторы обещают отличное качество картинки и звука. Также на территории пространства можно перекусить. 

В ночь с 31 августа на 1 сентября в "Люмьер Холле" покажут фильмы известного режиссера Мартина Скорсезе, а именно - "Отступники", "Волк с Уолл-стрит" и "Авиатор". Главную роль во всех трех фильмах исполняет Леонардо ди Каприо. 

Место: Арт-пространство Люмьер-холл (набережная Обводного канала, 74 Д)

Цена: 500 рублей 

Фото: cinemafia.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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