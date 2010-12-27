Киноночь Мартина Скорсезе в "Люмьер-Холле"

Три фильма американского режиссера с участие Леонардо ди Каприо.

Ночи кино в "Люмьер-Холле" - это показ трех выдающихся фильмов в мультимедийной зале. Зрители могут прилечь на удобные пуфики и погрузиться в фильм на большом экране. Организаторы обещают отличное качество картинки и звука. Также на территории пространства можно перекусить.



В ночь с 31 августа на 1 сентября в "Люмьер Холле" покажут фильмы известного режиссера Мартина Скорсезе, а именно - "Отступники", "Волк с Уолл-стрит" и "Авиатор". Главную роль во всех трех фильмах исполняет Леонардо ди Каприо.

Место: Арт-пространство Люмьер-холл (набережная Обводного канала, 74 Д)

Цена: 500 рублей

Фото: cinemafia.ru