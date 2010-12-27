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Новости Куда сходить в Петербурге
Киноночь Леонардо ДиКаприо
Сегодня, 17:41
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Rybka123
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Киноночь Леонардо ДиКаприо

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Три фильма с участием одного из самых талантливых актеров современности.

В начале ноября в кинотеатре  Lumiere Hall на большом экране покужт одни из лучщих работ обладателя примемии "Оскар" Леонардо ДиКаприо. В программе вечера: "Великий Гэтсби", "Отступники", "Что гложет Гилберта Грейпа?"

Начало: 23:55
Место: Lumiere Hall
Цена: 500 рублей

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Категории: Куда сходить в Петербурге Кино

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