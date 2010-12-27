В начале ноября в кинотеатре Lumiere Hall на большом экране покужт одни из лучщих работ обладателя примемии "Оскар" Леонардо ДиКаприо. В программе вечера: "Великий Гэтсби", "Отступники", "Что гложет Гилберта Грейпа?"
Начало: 23:55
Место: Lumiere Hall
Цена: 500 рублей
Киноночь Леонардо ДиКаприо
Три фильма с участием одного из самых талантливых актеров современности.
В начале ноября в кинотеатре Lumiere Hall на большом экране покужт одни из лучщих работ обладателя примемии "Оскар" Леонардо ДиКаприо. В программе вечера: "Великий Гэтсби", "Отступники", "Что гложет Гилберта Грейпа?"