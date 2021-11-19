Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях в Ленобласти

В учении участвовали и минно-розыскные собаки.

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали Piter.tv, что кинологи ведомства стали участниками тактико-специальных занятий в Ленинградской области.

Кинологи с минно-розыскными собаками вошли в состав инженерно-разведывательных дозоров и вскрыли заминированные участки местности, обеспечив продвижение войск. Также вместе с военнослужащими 33-й бригады оперативного назначения осуществили розыск, задержание и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований и нашли схроны оружия с боеприпасами.

Помимо этого на тренировке было отработано применение служебных собак для освобождения заложников и задержания условных преступников.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии