Киев и ДНР приступили к обсуждению закона об особом статусе Донбасса

Пока никаких результатов достигнуто не было.

Киев, ЛНР и ДНР приступили к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По ее словам, представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона, который был принят в 2014 году. Переговорщики обсудили будущий документ и имплементацию в него формулы Штайнмайера.

Пока никаких результатов достигнуто не было, призналась Никонорова. Она выразила надежду, что при следующей встрече специалисты начнут проработку закона.

Видео: YouTube / Министерство информации ДНР, Радіо Свобода Україна