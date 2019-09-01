Кэмерон планирует снять новую трилогию про "Терминатора"

Скоро в прокат выходит шестая честь с подзаголовком "Темные судьбы".

Автор "Терминатора" Джеймс Кэмерон, спродюсировавший новую часть франшизы, хочет превратить шестую картину в трилогию. Об этом он рассказал изданию Deadline.

По словам режиссера, судьба сиквелов будет зависеть от кассовых сборов ленты "Терминатор: Темные судьбы". Создатели нового фильма уже продумали сценарий для последующих картин. Кэмерон уверяет, что серия из трех фильмов позволит лучше представить зрителям историю.

Новый "Терминатор" выйдет в широкий прокат 31 октября. Картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Судного дня". К своим ролям вернулись Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер и Эдвард Ферлонг. Недавно создатели выпустили новый трейлер картины.

Видео: 20th Century Fox Russia