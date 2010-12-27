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Казахстанские врачи заморозили новорожденного в холодильнике
Сегодня, 19:17
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Rybka123

Казахстанские врачи заморозили новорожденного в холодильнике

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Казахстане врачи приняли новорожденного ребенка за мертвого и поместили его в холодильник. Об этом сообщил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Как стало известно, инцидент случился в городе Атырау.  Ребенок после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. Когда стало понятно, что новорожденный все-таки жив, врачи не предприняли ничего для его спасения. По словам Кабдулы, одной из причин таких действий медперсонала послужили заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.

В данный момент подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото:  Piter.TV

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия,

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