Казахстанские врачи заморозили новорожденного в холодильнике

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Казахстане врачи приняли новорожденного ребенка за мертвого и поместили его в холодильник. Об этом сообщил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Как стало известно, инцидент случился в городе Атырау. Ребенок после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. Когда стало понятно, что новорожденный все-таки жив, врачи не предприняли ничего для его спасения. По словам Кабдулы, одной из причин таких действий медперсонала послужили заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.

В данный момент подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: Piter.TV