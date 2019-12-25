Новогодние мероприятия во Дворе Гостинки: подробное расписание

Гости пространства смогут посетить мастер-классы от профессиональных инструкторов школы фигурного катания, а также музыкальные сеансы на катке.

Уже 30 декабря в 16:00 во Дворе Гостинки состоится мастер-класс от инструкторов школы фигурного катания Ice Dream. Также занятия пройдут со 2 по 8 января (с расписанием можно ознакомиться по ссылке). Освоить коньки можно бесплатно, однако для этого необходимо предъявить билет на сеанс.

Кроме того, 30 числа 18:50 и в 19:50 для гостей пройдёт предновогодний спектакль-интерактив "Волшебная Зима" от театра СоЛу. Вход снова будет бесплатным для всех. В самый праздничный день, 31 декабря, с 10:30 до 19:00 посетителей ожидают сеансы с сюрпризом: возможно появление Деда Мороза с подарками.

В течение новогодних праздников Центральный каток во Дворе Гостинки будет устраивать для горожан и гостей города тематические музыкальные сеансы на любой вкус. Так, с 26 декабря по 08 января можно будет прокатиться под классическую музыку, песни Смешариков, лирические романсы, симфоническую классику рока, течественные хиты 80-90х, а также заказать песню и DJ прямо на катке. Расписание музыкальных сеансов доступно на сайте.

Напомним, что вход в общественное пространство "Двор Гостинки" свободный для всех желающих. Помимо центрального катка, гостей ждут ярмарочные карусели, аттракционы для детей и взрослых, благоустроенные зоны отдыха под открытым небом у живого огня, уютный фуд-двор с зимним меню, праздничные лакомства и горячие напитки. Пространство работает ежедневно с 10:30 – 23:30.

Фото: Предоставлено организаторами