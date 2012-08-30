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Ночью сотрудники МЧС эвакуировали людей с тонущего прогулочного катера на Фонтанке

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В результате происшествия капитан и 2 пассажира не пострадали.

В ночь на субботу, 23 июля, очевидцы наблюдали на набережной Фонтанки странную картину. Сотрудники МЧС проводили операцию по спасению катера, который внезапно начал тонуть во время водной прогулки. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

К набережной подвезли специальный кран, чтобы достать судно из воды. На борту находилось 2 пассажира и капитан, никто из них не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия стала течь.

Ранее Фонтанке теплоход столкнулся с другим прогулочным катером. 

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Анна Устинова)

Теги: мчс, прогулочный катер, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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