В Петербурге таинственный незнакомец ночью обокрал кассиршу пекарни

Незваный гость проник в квартиру молодой кассирши пекарни в Калининском районе. Девушка не закрыла входную дверь, что позволило незнакомцу украсть у нее рюкзак с техникой и банковскими картами.

Как сообщает "Фонтанка", в Калининском районе Петербурга у молодой девушки, которая работает кассиршей в пекарне, таинственный незнакомец похитил из квартиры рюкзак с техникой и банковскими картами. Дверь квартиры 20-летняя девушка закрыть забыла, что позволило "гостю" без труда проникнуть в жилище.



20 июля девушка обратилась в полицию. По ее словам, ночью она проснулась и увидела в своей квартире неизвестного мужчину, который объяснил свое проникновение тем, что входная дверь была открыта. После его ухода кассирша обнаружила пропажу рюкзака с банковскими картами, планшетом и телефоном. Сумма ущерба устанавливается.