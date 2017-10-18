Comedy Club презентовал новые проекты в Петербурге

В Петербурге открылся новый сезон Comedy Club SPB. Канал Piter.TV побывал на презентации сезона и пообщался с представителями клуба.

11 октября в ресторане "Этаж 41" состоялась вечеринка нового сезона Comedy Club Санкт-Петербург. Зрители смогли увидеть выступления любимых артистов и презентацию новых проектов Comedy SPB. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с главными героями вечера.

История Comedy Club началась одиннадцать лет назад. До этого мы очень много работали в России, в Поволжье несколько филиалов. А в 2011 году мне выпала честь приехать в Санкт-Петербург, и здесь начать деятельность Comedy Club в немного измененном формате, которая привела к тем результатам, которых мы сейчас достигли. Это не только моя заслуга, а работа нашей огромной команды, которую сегодня все присутствующие на мероприятии лицезрели своими глазами. И, конечно, это огромный творческий потенциал, который кроется за нашими ребятами, находящимися на сцене. Если бы не они, то все бы это не имело смысла. Степан Пестряков, о снователь Comedy Club Санкт-Петербург

Степан отмечает, что любой человек может стать частью команды Камеди. Проект продолжает искать молодых и талантливых комиков. Шансы есть у звезд из Москвы и Петербурга, а также у ребят из провинции.

Мы выпускаем новые таланты, мы даем возможности новым молодым ребятам, которые могут выйти на сцену парой и выступить на "Открытом микрофоне" в первый раз, попробовать на себе, что это такое. Позже ребята растут, понимают, что нужно делать, начинают сниматься в проектах на канале ТНТ и уже после этого они собирают большие концертные залы по России, в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах, и выступают на частных мероприятиях, где уже подключаются наши коллеги, которые сегодня присутствовали в этих стенах Степан Пестряков, о снователь Comedy Club Санкт-Петербург



В центре внимания на вечеринке оказались комики из трио "Смирнов, Иванов, Соболев". Они рассказали Piter.TV о своей активности в социальных сетях и продвижении бренда Comedy в Интернете. Впрочем, ответ звезд шоу-бизнеса получился не очень серьезным.

Я трачу все свои деньги и все это развивается только благодаря деньгам. Иван Соболев

Мы ничего не вкладываем и ничего не получаем, там ни одного выпуска, просто канал есть, мы знаем, что он есть, поэтому это очень выгодно.

Алексей Смирнов, Антон Иванов

Многим людям интересно можно ли научится шутить, или это талант, который дается от рождения. Корреспондент нашего канала решил узнать у Степана Пестрякова можно ли развить чувство юмора:

Одним из звёздных гостей мероприятия была группа IOWA. Екатерина Иванчикова призналась, что любит концерты в стиле мероприятий Comedy Club.

Этот формат выступления мне очень нравится, потому что свои люди пришли и никого это не обязывает, мы просто обменялись эмоциями и не было такого, как на больших концертах. На больших концертах ты выходишь, выстраиваешь долго какие-то отношения, у тебя есть определенная тактика и ты её придерживаешься. А здесь просто приходишь и говоришь эхэй! Слушайте, что-то неудобно на вашем стуле, поменяйте мне другой. Это другой формат разговора со зрителями и мне это нравится.

Екатерина Иванчикова, солистка IOWA

В заключение вечера всех зрителей угостили фирменным тортом с эмблемой Comedy и каждый желающий мог попробовать и оценить кухню ресторана "Этаж 41".

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Надежда Путинцева