Как звучат рестораны? Александр Сысоев и Звук создали плейлисты лучших заведений Петербурга

HiFi-стриминг Звук совместно с премиальным ресторанным гидом GreatList.ru Александра Сысоева собрали 172 плейлиста с треками, которые играют в лучших заведениях России. В проекте участвует сразу несколько заведений из Санкт-Петербурга

Атмосферу в ресторане создают команды профессионалов, которые продумывают каждую деталь – от столовых приборов до саундтреков в зале. Именно поэтому в некоторые места так сильно тянет возвращаться снова и снова, чтобы испытать чувство гармонии и радости. HiFi-стриминг Звук и гид GreatList придумали проект, который поможет забрать с собой настроение из любимого ресторана – вместе с музыкой. Или подскажет, как выбрать заведение не только по меню или расположению, но и по трекам из репертуара. Ведь лучшие бары и рестораны привлекают для создания плейлистов настоящих гуру музыки, которые с ювелирной точностью формируют подборки.

Среди плейлистов можно найти музыку сразу из нескольких заведений Санкт-Петербурга: Blackchops, Mad Asian BBQ, El Copitas, Animals и других. Также в проекте участвуют топовые рестораны Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани. Все треки в HiFi-качестве: достаточно найти ресторан в приложении Звук и добавить понравившиеся композиции в свою коллекцию.

Еда может быть вкусной, а декор – стильным. Но каким бы приятным ни был ресторан, все может испортить неподходящий саундтрек. А бывает и так, что заведение запало в душу только благодаря музыке, которая там играла в тот самый вечер, когда вы были особенно счастливы. Совместный проект Звука и GreatList призван вывести взаимодействие с любимыми заведениями за рамки привычного: теперь атмосферу любимого кафе можно воссоздать у себя дома, благодаря уникальным плейлистам в HiFi-стриминге, а сам ресторан выбирать практически вслепую — на слух. Теперь можно заранее послушать, какая музыка и где будет звучать, или пополнить коллекцию треками, которые запали в душу. Анна Меламедова, менеджер специальных проектов и внешних партнерств HiFi-стриминга Звук

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