Переделкино после реновации стало новым центром литературной жизни

Переделкино перезапустили и вернули ему статус центра литературной жизни.

Переделкино на протяжении десятилетий остается одним из самых известных писательских поселков России. Здесь жили и работали известные литераторы, а дачи стали частью истории отечественной культуры. В последние годы территория получила новое развитие: после восстановления Дома творчества писателей Переделкино превратилось в современный культурный кластер, пишет КП-Петербург.

Обновление территории началось в 2020–2021 годах с восстановления Дома творчества писателей. Работы стали частью более масштабного проекта по сохранению исторического пространства и возвращению ему культурной функции.

В 2022 году Переделкино окончательно перезапустили в новом формате. На территории появились выставочные пространства, резиденции для творческих работников, парк и кафе. При этом организаторы сохранили связь с литературным прошлым поселка и его исторической застройкой.

Переделкино изначально создавалось как место, где писатели могли жить и работать вдали от городской суеты. В разные годы здесь находились дачи известных авторов, а само поселение стало важной частью литературной жизни страны.

После обновления территория стала доступна не только писателям и исследователям. В Переделкино приезжают на выставки, лекции и экскурсии, а также просто провести время в парке или посетить кафе.

Одной из особенностей нового формата стало сочетание исторической среды с современными культурными функциями. Посетители могут познакомиться с литературной историей поселка и одновременно пользоваться инфраструктурой современного общественного пространства.

Фото: КП-Петербург / Алексей Булатов