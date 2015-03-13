Как сформировать правильные пищевые привычки у ребенка

В первую очередь, специалисты рекомендуют исключить просмотр мультиков во время приема пищи.

Пищевые привычки человека формируются до десятилетнего возраста, поэтому важно приучать детей к правильному питанию. О том, как это правильно сделать, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь, специалисты рекомендуют исключить просмотр мультиков во время приема пищи. Это нужно, чтобы ребенок научился распознавать чувство голода и насыщения. Также важно избегать ТОП-3 распространенных за столом фраз: "Пока не доешь из-за стола не выйдешь", "Будете хорошо себя вести – куплю мороженое", "Ну, что, давай, ложечку за маму. А за папу?".

Если заставлять доедать полностью, получается, ребёнок будет уже заглушать свой сигнал о насыщении, и тем самым в будущем уже не сможет его распознавать. Татьяна Филиппова, эндокринолог и диетолог

Также, специалисты советуют ориентироваться на чувство голода, а не на режим дня. Помимо этого, сладости должны быть не наградой за более здоровую и полезную еду, а просто десертом.

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