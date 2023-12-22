Стало известно, как отмечают день рождения родившееся 29 февраля петербуржцы

Некоторые горожане расстроены, что праздник приходится отмечать раз в четыре года, однако есть и те, кто видит в этом плюсы.

Петербуржцы, которые родились 29 февраля, поделились своими проблемами, связанными с этой редкой датой, с "Петербургским дневником".

Одна из пенсионерок из Северной столицы, Ирина Гольберг, призналась, что её мама была несколько расстроена тем, что дочь родилась впритык к високосному году. Она просила врачей записать в свидетельстве, что дочь родилась 28 февраля. Однако врачи отказались это сделать.

Урбанист Мария Зачиняева рассказала, что, поскольку 29-го числа февраля на календаре не бывает каждый год, не все магазины предлагают своим клиентам лояльность в виде акций или скидок ко дню рождения. Иногда женщине не приходят оповещения о каких-то предложениях или скидках, связанных с праздником. Студента Виктория Зырянова считает, что "день рождения нужно праздновать так, чтобы вспоминать о нем еще через каждые четыре года".

Ещё один студент, Евгений Акулов, рассказал о том, как его друзья в социальных сетях упускали дату его дня рождения, так как возможности уведомления о празднике в этот день не предусматривается.

Фото: Pxhere