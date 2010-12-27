Утром пожарные высадились около станций метро на синей ветке

Пассажиров напугал запах гари.

Утром 10 апреля к двум станциям петербургской подземки приехали пожарные. Как сообщили в ГУ МЧС, к ним поступили вызовы к "Пионерской" и к"Черной речке".

Как выяснилось, информация о пожаре не подтвердилась. По версии спасателей, внимательные пассажиры приняли за пожар дым, который появился из-за технических неполадок у одного из вагонов. Пассажиры приняли за задымление запах, которых исходил от тормозных колодок состава.

В ГУМ "Петербургский метрополитен" отметили, что синяя ветка работает в штатном режиме. Каких либо неполадок выявлено не было.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург