К отопительному сезону в СПб подготовили 67% жилого фонда

Жилищный комитет отчитался о проведенной работе по подготовке к отопительному сезону.

Жилищный фонд Петербурга на 67 процентов готов к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета. На первое августа ответственное ведомство проверила 15, 692 здания на пригодность по техническим параметрам. Там обеспечение теплом в осенне-зимний период уже не вызывает проблем.

Всего в общей сложности специалистам необходимо подготовить 23, 346 домов. С задачей сотрудники комитета должны справиться к первому сентября. Уже к середине первого осеннего месяца у администрации районов на руках будут паспорта готовности объектов.

Отметим, что на данный момент наименьший процент готовности к отопительному сезону зафиксирован в Петроградском районе Петербурга. Там проверку прошли 56,7 процентов домов. Наиболее же приспособленными зданиями может похвастаться глава Приморского района.

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