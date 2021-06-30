К концу года на дорогах Петербурга будет работать почти 1500 камер

Наличие камер дисциплинирует участников дорожного движения, что приводит к снижению аварийности.

На дорогах Петербурга увеличивается количество комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. К концу 2024 года в городе будут работать 1440 камер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Наличие камер дисциплинирует участников дорожного движения, что приводит к снижению аварийности. За три месяца этого года число ДТП в городе на Неве сократилось на 3%, смертность в авариях – более чем на 6%. За первый квартал 2024 года произошло в 2 раза меньше ДТП по сравнению с таким же периодом 2020 года. В 2020-м функционировало чуть более 200 камер.

Комплексы на улично-дорожной сети Петербурга фиксируют целый ряд нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, пересечение разметки, а с апреля этого года многие камеры начали фиксировать движение по встречной полосе.

Большая часть нарушений – это превышение скорости (88%). Реже встречаются выезд на красный сигнал светофора (8%) и движение по выделенной полосе для общественного транспорта (1%).

Фото: СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр"