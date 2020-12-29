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К депутату Резнику наведалась прокуратура после выступления в ЗакСе
Сегодня, 8:10
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himif

К депутату Резнику наведалась прокуратура после выступления в ЗакСе

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На собрании парламентарий выступил с речью о преследовании Навального.

Вечером в пятницу, 22 января, к депутату петербургского ЗакСа Максиму Резника наведалась прокуратура. О неожиданном визите в квартиру парламентария сообщил сам Резник в своем Telegram-канале.

Приходила прокуратура. Хотела вручить предостережение о чем то. Пожелал непрошеным гостям спокойной ночи.

Максим Резник

По словам политика, визитеры долго не уходили, тревожа соседей. Женщина из прокуратуры через дверь заявила Резнику, что ему вменяется выступление в ЗакСе за "власть-народу и свободу Навальному!". Речь явно идет о заседании 20 января, когда депутат выступил с речью о преследовании оппозиционера, которое назвал стыдливым. Сразу же после этой реплики микрофон парламентарию отключили.

Резник подчеркнул, что прокурор предупредил его о "недопустимости того, что он уже сделал".

Ранее мы рассказывали, что самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях.

Фото: ВКонтакте / Максим Резник

Теги: максим резник, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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alexdemidoves
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