К депутату Резнику наведалась прокуратура после выступления в ЗакСе

Вечером в пятницу, 22 января, к депутату петербургского ЗакСа Максиму Резника наведалась прокуратура. О неожиданном визите в квартиру парламентария сообщил сам Резник в своем Telegram-канале.
Приходила прокуратура. Хотела вручить предостережение о чем то. Пожелал непрошеным гостям спокойной ночи.
Максим Резник
По словам политика, визитеры долго не уходили, тревожа соседей. Женщина из прокуратуры через дверь заявила Резнику, что ему вменяется выступление в ЗакСе за "власть-народу и свободу Навальному!". Речь явно идет о заседании 20 января, когда депутат выступил с речью о преследовании оппозиционера, которое назвал стыдливым. Сразу же после этой реплики микрофон парламентарию отключили.
Резник подчеркнул, что прокурор предупредил его о "недопустимости того, что он уже сделал".
Ранее мы рассказывали, что самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях.
Фото: ВКонтакте / Максим Резник
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