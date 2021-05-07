К 8 марта Исторический парк подготовил для женщин фотосессию и экскурсию

О своем желании посетить экскурсию необходимо сообщить заранее администраторам.

Во вторник, 8 марта, в Историческом парке пройдет праздничная программа, подготовленная специально для посетительниц, сообщили в пресс-службе музея.

С 12 до 17 в мультимедийной экспозиции "Санкт-Петербург. История развития", в специально созданной фотозоне состоится профессиональная фотосессия с Петром Первым, роль которого исполнит телеведущий Леонид Петров. Участницам предоставят исторические костюмы. В праздничную программы также включена экскурсия по экспозиции, рассказывающая об истории города. Отмечается, что посетительницам подарят цветы.

Фотосессия обойдется в 350 рублей, обычный билет – 100 рублей.

В 11:00, 14:00 и 16:00 пройдут экскурсии "Яды и наряды" в экспозиции "Романовы". Посетителям расскажут о жизни русских цариц и придворных дам, об их привычках и предпочтениях, секретах красоты и многом другом. О желании посетить данную экскурсию необходимо заранее сообщить администратору, либо записаться заранее по телефону 617-00-90.

Фото: предоставлено организатором