К 150-летию Сергея Дягилева в Российской национальной библиотеке открыли выставку

Она будет работать до конца октября.

В Российской национальной библиотеке на Московском проспекте открылась выставка, посвященная 150-летию театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", она стартовала с уникального танцевального перфоманса. В нем соединился танец и дефиле костюмов, которые были созданы по мотивам творчества Леона Бакста.

Частью тематической экспозиции "Русские сезоны навсегда" стали книги, журналы, нотные издания, рукописи, альбомы. В них содержится информация о том, как Дягилев знакомил иностранцев с русской культурой. По словам гендиректора РНБ Владимира Гронского, деятель культуры достойно воспользовался окном в Европу, который прорубил Петр I.

После 1 сентября в библиотеки будут проводить экскурсии для воспитанников художественных школ и творческих вузов.

Экспозиция будет работать до 31 октября.

Сергей Дягилев жил в 1872-1929 годах. Его считают основателем Русского балета. Он был одним из основателей группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева".

Видео: Российская национальная библиотека