Пять садово-парковых предприятий Петербурга попали под проверку.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга завершила проверку пяти садово-парковых предприятий и Комитета по благоустройству. Контрольное мероприятие охватило работу организаций за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провели по инициативе губернатора Александра Беглова. В нее вошли АО "СПП "Пушкинское", АО "СПП "Выборгское", АО "СПП "Центральное", АО "СПП "Нарвское" и АО "Озеленитель". Эти предприятия занимаются содержанием городских зеленых зон, включая уникальные объекты культурного наследия.

Одной из основных проблем стали стихийные свалки. Петербуржцы регулярно жаловались на появление незаконных скоплений отходов, сложности с поиском виновных и некачественную уборку мусора. Проверка КСП подтвердила обоснованность этих обращений.

Специалисты установили, что предприятия допускали систематические нарушения правил содержания территорий. В частности, отходы вывозили несвоевременно, а объемы мусора и места его образования определяли неточно. Также проверяющие обнаружили недостатки при посадке деревьев и кустарников.

Отдельные замечания касались определения начальной максимальной цены контрактов. По оценке КСП, выявленные недостатки в этой сфере создавали коррупционные риски.

Результаты проверки планируют использовать при подготовке рекомендаций по повышению эффективности работ по озеленению и улучшению условий для отдыха горожан. Отчет направили губернатору Петербурга и председателю Законодательного собрания.

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