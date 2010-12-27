Петербург потратит на квартиры для нуждающихся семей более 2 млрд

Городу жилплощадь передадут в 2020 году, а после этого квартиры перейдут в руки хозяев.

Комитет имущественных отношений Петербурга опубликовал результаты тендера на закупку квартир для горожан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Согласно сведениям пресс-службы КИО, город закупит 66 четырехкомнатных квартир с площадью от 90 до 99 квадратных метров, 104 однокомнатные квартиры площадью от 29 до 31 квадратных метров и 33 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров. Всего КИО закупит 479 социальных квартир на сумму свыше 2 млрд рублей.

Помещения будут приобретать в многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию не позже 2019 года. В собственность города их передадут в 2020 году.

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