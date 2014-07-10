KION покажет фильм "Нас других не будет" о Сергее Бодрове

Ранее картина "Нас других не будет" была фильмом открытия 32-го открытого кинофестиваля "Кинотавр".

Во вторник, 28 декабря, состоится премьера документальной ленты "Нас других не будет" о Сергее Бодрове младшем. Фильм покажут в онлайн-кинотеатре KION.

В сюжете покажут архивные материалы, которые посвящены съемкам фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Среди героев документальной ленты "Нас других не будет" художник по костюмам Надежда Васильева, продюсер кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, рок-музыкант Вячеслав Бутусов, оператор-постановщик Сергей Астахов и многие другие.

Режиссером документальной ленты выступил Петр Шепотинник — киновед, телеведущий и автор многочисленных документальных программ.

Фото: предоставил прокатчик