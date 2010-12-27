Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура
Сегодня, 13:27
0
alexandra08
5893

И супергерой, и домохозяйка: "Ленинград" поздравил женщин с 8 Марта

0
 
 

Группировка выпустила новый клип о тяжкой женской доле.

"Ленинград" решил нестандартно поздравить женщин с Международным женским днем. Сегодня группировка опубликовала музыкальное видео на песню "Не Париж".

Клип, как и предыдущие творения "Ленинграда", представляет собой мини-историю. Главная героиня – обычная женщина Юля (Юлия Александрова). Она успевает быть домохозяйкой и крутым супергероем. Неизвестно, что ей дается сложнее – драться с преступниками, устраивать погоню и отводить от мира страшный метеорит, или круглый день убирать квартиру и таскать на себе детей. Но всего- то Юле нужно, чтобы муж помог ей по дому. На реплику супруга  "А я посуду помыл" героиня реагирует слезами счастья.

Режиссером клипа стал Павел Сидоров. Актриса, исполнившая главную роль, известна по ролям в комедиях "Горько" и "Самый лучший день". Мужа  героини сыграл Сергей Бурунов. Зрителям она запомнился  еще с  пародийного шоу "Большая разница". Недавно этот артист сыграл нерадивого  гражданина, который отказался идти на выборы и проснулся в другой России.

Теги:
Категории: Культура Музыка

Оставить комментарий

Загрузка...
5