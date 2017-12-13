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В Мурманской области произошла страшная авария: среди 15 пострадавших есть дети

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Сегодня, 21 февраля на трассе Мурманской области произошла авария с пассажирским автобусом.

В Мурманской области 21 февраля произошла серьезная авария, в которой пострадали 15 человек, среди которых есть дети. 

Пресс-служба УМВД по Мурманской области сообщает, что дорожное происшествие случилось около 12.30 на 6-м километре автодороги "Апатиты – Кировск". По непроверенным данным, водитель автомобиля KIA выехал на встречную дорожную полосу, в результате чего столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который направлялся в Кировск из Апатитов. Информационное Агентство "ХибИнформБюро" опубликовало видео с места происшествия. 

От мощного столкновения сильно пострадали 15 человек, им потребовалась помощь медиков. В пассажирском автобусе находились дети в возрасте 6-ти, 8-ми и 17-ти лет, ими также занимаются медработники. Уточняется, что двое пострадавших в настоящее время находятся в реанимации, одного пришлось госпитализировать в Мурманск для оказания специализированной помощи. Четыре человека были доставлены в объединенную больницу и еще восьмерым необходимую помощь оказали амбулаторно.

Фото: hibinform.ru

 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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