На месте заметили машину скорой помощи.

В воскресенье, 14 июня, KIA и Hyundai столкнулись на Большом Сампсониевском проспекте, недалеко от Воронинского сквера. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видеозаписи заметно, что один из автомобилей пострадал довольно сильно. Также на месте можно разглядеть машину скорой помощи.

Подробности столкновения на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что Uber и Mitsubishi столкнулись у Петергофского шоссе.

Фото: vk.com/spb_today