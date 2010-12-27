В КХЛ появится клуб из ОАЭ

Российская сторона в данный момент ведет переговоры с зарубежными гостями.

Первый президент КХЛ Александр Медведев рассказал о запланированном пополнении команд-участников турнира. Среди игроков на хоккейном поле появятся спортсмены из ОАЭ. Спикер отметил, что государства проявляет интерес к данному виду спорта. Иностранные представители выразили желание сотрудничать с КХЛ, а также готовы выделять деньги за участие.

Напомним, что по окончанию сезона 2017-2018 года управление лигой исключило из состава участников команды "Югра" и "Лада". Новый турнир стартует 1 сентября. В нем заявлено 25 команд.

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